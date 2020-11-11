Ярмарка фермерских продуктов - от Абхазии до Камчатки» Развернется в Брянске!

Таких деликатесов на найти в обычном магазине!

Таких деликатесов на найти в обычном магазине! На ярмарке представлены натуральные экологически чистые фермерские дары со всей России, а также национальные продукты - то, чем славятся и гордятся производители из разных регионов нашей огромной страны. Все товары можно продегустировать прежде, чем купить.

На торговых рядах тагильчане найдут знаменитые сыры из Адыгеи, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки. Кубанское растительное и сливочное масло. Копченую на ольхе и слабосоленую рыбу, а также морепродукты и рыбные деликатесы – чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша, кальмары, которыми славится Камчатка.

Очень широко на ярмарке будут представлены мясные деликатесы. Это и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченые на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц-фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон. На ярмарке также можно будет приобрести различные приправы.

Производители в изобилии представят сладости. Орехи и сухофрукты, чурчхела, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая экзотические - из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зелёных грецких орехов. А также экзотика из Армении - фаршированные фрукты, внутри начинённые орешками. Вся продукция изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не содержит добавок и имеет сертификаты качества в соответствии с законами РФ.

Уникальная ярмарка «от Абхазии до Камчатки» ждет Вас в ТРЦ «Родина», по адресу Пр Ленина 6А/1 ,4 этаж. Торговля будет работать с 10 по 15 ноября с 10.00 до 19.00. Отметим, что продавцы готовы делиться с покупателями не только продукцией, но и удивительными историями, кулинарными рецептами и отличным настроением!