В Брянске скоропостижно скончался доцент БГТУ Василий Симутин

В Брянске 9 ноября на 66-м году жизни скоропостижно скончался доцент кафедры «Промышленная электроника и электротехника» Брянского государственного технического университета Василий Симутин. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

Василий Захарьевич больше 33 лет жизни отдал университету. Длительное время занимал должность заместителя декана. Среди коллег и студентов пользовался заслуженным авторитетом.

Прощание с Василием Симутиным состоится в полдень 11 ноября в часовне центрального кладбища Советского района.

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