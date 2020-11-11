В брянском Новозыбкове на две недели закроют железнодорожный переезд

В Брянской области в течение двух недель днем будет закрыт для автомобилей железнодорожный переезд 206 километр станции Новозыбков. Здесь заменят плиты заградительного устройства и отремонтируют водоотводные сооружения.

Переезд будут перекрывать ежедневно с 17 по 30 ноября с 9.00 до 17.00, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Автомобилисты могут пользоваться альтернативными путями на 202 километре перегона Манюки – Новозыбков и на 214 километре перегона Новозыбков – Злынка.

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