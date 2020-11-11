ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление более 3 трлн рублей

Фото: "ВТБ".

Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 3 трлн руб. С начала года показатель вырос на 53,5%. Вчера был также зафиксирован рекорд по количеству сделок клиентов за день – более 1,7 млн. Оборот по сделкам за прошлую неделю превысил 600 млрд руб., что в 3 раза выше аналогичного показателя в январе этого года.

Активы на розничном брокере с начала года выросли на 65%, и составили к настоящему моменту 1,2 трлн руб., на институциональном – на 90% и достигли 636 млрд руб., средства под управлением УК – на 32%, до 1,17 трлн руб. Высокую динамику росту бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции обеспечили постоянная актуализация продуктовых предложений и развитие собственных торговых сервисов. Особый фокус делается на развитии мобильного инвестиционного приложения – ВТБ Мои Инвестиции, которое ежемесячно обновляется и совершенствуется. ВТБ Мои Инвестиции два года подряд признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК). Также по итогам 2019 г. оно стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards. Аудитория сервиса стремительно растет. Сегодня ежедневно через ВТБ МИ совершают сделки более 200 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот по ним превышает 1 трлн рублей.

ВТБ Капитал Инвестиции также активно расширяют линейку собственных паевых инвестиционных фондов (сегодня – 57 фондов, из них 9 – биржевых), предлагают новые стратегии доверительного управления, развивают направление инвестконсультирования.

«Мы верим в то, что в дальнейшем интерес населения к инвестициям будет только расти и в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи, и работаем над тем, чтобы обеспечить простой клиентский путь, удобный надежный сервис и широкий выбор продуктов, среди которых каждый может подобрать подходящие именно ему. То, что активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 3 трлн руб., мы считаем высокой оценкой нашей работы, показывающий уровень доверия клиентов к нашему бизнесу. Мы и далее будем совершенствоваться и развиваться. Для нас важно быть лидером не только по объемам бизнеса, но в первую очередь по уровню удовлетворенности наших клиентов», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Лицензия №1000.