В Брянской области ищут 73-летнего Валерия Меркулова

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Брянской области ищут Валерия Петровича Меркулова 1948 года рождения. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

9 ноября 2020 года он уехал на белом автомобиле «Лексус» из своего дома в городе Фокино Дятьковского района.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение нормальное, серые глаза, седые волосы.

Был одет в темно-синюю куртку, темно-серые джинсы, черные туфли и черную кепку.

Может находиться в любом районе.

Если вы располагаете сведениями о пропавшем, позвонить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

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