Брянские автобусы добавили на Яндекс.Карты

Брянские автобусы появились на сервисе Яндекс.Карты. Пассажиры смогут следить за движением городского и пригородного транспорта автоколонны №1403. В сервисе можно увидеть расписание движения автобусов. Об этом сообщили в группе "Брянский автобус" в соцсетях.

Кстати, за движением автобусов, троллейбусов и маршрутных такси можно следить в сервисе "Умный транспорт32".

Для пассажиров это актуально вечером, когда общественный транспорт движется с большими интервалами.

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