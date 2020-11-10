Жительница Навлинского района ударила полицейского по лицу

44-летнюю жительницу Навлинского района признали виновной за то, что избила полицейского. Ее судили по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В суде установили, что 25 ноября прошлого года пьяная местная жительница была в доме в поселке Красный Отпускник. Она один раз ударила ладонью по руке сотрудника полиции и четыре раза - кулаком по лицу.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, сообщают в прокуратуре Навлинского района.

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