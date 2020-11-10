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Во всех брянских коронавирусных госпиталях установят дополнительные емкости для кислорода

Их будут наполнять сжиженным кислородом
Марина АНТОНОВА
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Во всех коронавирусных госпиталях в Брянской области установят дополнительные емкости для кислорода. Их будут заполнять сжиженным газом.

Емкости устанавливают для безопасности в отдельно стоящих зданиях на территориях больниц. Такие уже есть в городской больнице №2.

В регионе 90 процентов коек для больных коронавирусом обеспечены кислородом. В сутки используют 1200 баллонов.

- В регионе есть не только необходимый запас кислорода, но также имеются его достаточные резервные запасы, - говорят в пресс-службе Брянской облдумы.

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