Во всех брянских коронавирусных госпиталях установят дополнительные емкости для кислорода

Во всех коронавирусных госпиталях в Брянской области установят дополнительные емкости для кислорода. Их будут заполнять сжиженным газом.

Емкости устанавливают для безопасности в отдельно стоящих зданиях на территориях больниц. Такие уже есть в городской больнице №2.

В регионе 90 процентов коек для больных коронавирусом обеспечены кислородом. В сутки используют 1200 баллонов.

- В регионе есть не только необходимый запас кислорода, но также имеются его достаточные резервные запасы, - говорят в пресс-службе Брянской облдумы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».