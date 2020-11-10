Из-за коронавируса на ИВЛ находятся 66 брянцев

В Брянской области из-за коронавируса на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 66 человек. В больницы госпитализированы 1487 пациентов с ковид. 114 из них находятся в реанимации, сообщают в пресс-службе областного правительства. Это данные на 9 ноября 2020 года.

Коронавирусные госпитали действуют в 10 медицинских организациях. В них подготовили 1585 мест. Пациентов готовы принять еще в двух госпиталях. В них есть еще 200 мест, но пока их не задействуют.

К 1605 койкам в брянских больницах подается кислород. К 270 можно подключать аппараты ИВЛ.

Максимальное количество мест, которые могут развернуть для больных коронавирусом в регионе - 3000.

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