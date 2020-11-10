В Брянске не приняли после ремонта улицу Фокина

Тротуары построили там, где их никогда не было. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске после ремонта не приняли улицу Фокина. Подрядчик должен сделать более пологие пандусы и правильно установить дорожные знаки. Такие замечания сделали дорожникам во время приемки дороги 9 ноября.

Улицу Фокина ремонтировали на участке протяженностью 3,1 километра. Работы начались еще в прошлом году: здесь начали менять освещение на светодиодное. Часть фонарей разместили на старых опорах. Аварийные столбы заменили.

На улице заменили 100 плит перекрытий канализационный колодцев, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На Фокина отремонтировали или построили тротуары. Пешеходные дорожки появились там, где их раньше не было. Ближе к центру тротуары из плитки, дальше - асфальтированные.

Разметку на проезжей части нанесли горячим пластиком. На улице установили светофоры, новые остановки.

Один павильон установить не удалось - на остановке "Детская поликлиника". Этому помешал дом, который расположен слишком близко к проезжей части.

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