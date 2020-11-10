На Володарском рынке в Брянске торговали просроченным мясом. На некачественную продукцию пожаловались местные жители. Прокуратура проверила, соблюдают ли предприниматели санитарно-эпидемиологические требования.

Оказалось, что на рынке продают мясо с истекшим сроком годности, у торговцев нет документов о прохождении обязательного медицинского осмотра. На местах продажи продукции не было вывесок с указанием организации, местом ее нахождения и режимом работы.

В итоге 12 продавцам выписали штрафы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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