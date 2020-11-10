Футболист Юрий Жирков попросил помочь внуку экс-тренера "Динамо-Брянск"

Известный футболист Юрий Жирков попросил поддержать семью бывшего игрока и тренера брянского "Динамо" Дмитрий Зарина. У внука спортсмена диагностировали спинальную мышечную атрофию. На лекарство нужны огромные деньги. Малышу недавно исполнился один годик.

"Давайте вместе с вами спасем жизнь малышу! - написал Жирков в своем Инстаграм. - Любая сумма на счет, кто сколько сможет".

Внуку футболиста необходимо дорогостоящее лекарство - Золгенсма. Уже удалось собрать больше 34 миллионов рублей.

Напомним, недавно пять брянских детишек получили другое лекарство от СМА - Спинраза. 80 миллионов рублей выделили в областном правительстве.

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