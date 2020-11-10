В Брянске остановку на улице Фокина помешал установить дом

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске остановку на улице Фокина не смогли разместить из-за близости многоэтажного дома. Речь идет об отсутствующем павильоне на остановке "Детская поликлиника". Пассажирам приходится в дождь дожидаться транспорта под козырьком магазина.

- Расширение проезжей части для заездного кармана на остановке стандартное, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе горадминистрации. - Здание стоит слишком близко к проезжей части.

Остановку придется перенести. Специалисты сейчас решают, куда. Скорее всего, общественный транспорт будет останавливаться чуть раньше.

Кстати, на Фокина немного перенесли остановку "Улица Тютчева". Для нее тоже сделали заездной карман.

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