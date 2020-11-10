Впервые с начала рейдов нарушителей не обнаружили в Володарском районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске за сутки поймали семь нарушителей масочного режима. В понедельник, 9 ноября, прошел традиционный рейд по выявлению безмасочников. Комиссия проверила 109 магазинов, кафе, торговых центров и салонов красоты во всех районах города.

По два протокола составили на нарушителей масочного режима в Фокинском и Бежицком районах. В Советском районе нашли трех безмасочников.

Впервые с начала рейдов нарушителей не обнаружили в Володарском районе. Здесь проверили 18 магазинов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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