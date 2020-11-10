Жители Брянской области перевели телефонным мошенникам больше двух миллионов рублей

Жители Брянской области за прошедшую неделю перевели телефонным мошенникам 2 миллиона 31,4 тысяч рублей. С заявлениями в полицию обратились 19 граждан.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков и под разными предлогами выманивают у доверчивых граждан информацию об их банковских картах. Затем злоумышленники списывают со счетов все имеющиеся там средства. По такой схеме за неделю удалось обмануть 18 граждан. Они подарили преступникам 2 миллиона 26,4 тысяч рублей.

Также на уловку злоумышленника попалась сотрудница одной из брянских аптек, расположенной в Советском районе. Женщине позвонил неизвестный человек и представился владельцем торговой сети.

Он попросил срочно пополнить счет его телефона. Сотрудница аптеки не стала разбираться, кто звонил, и перевела на его номер пять тысяч рублей. После этого женщина узнала, что стала жертвой мошенников.

По всем выявленным фактам сейчас устанавливают подробности и решают вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».