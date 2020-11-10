Банк ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют проект Фонда развития ветроэнергетики в Ростовской области

Фото: "ВТБ".

Банк ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк подписали кредитно-обеспечительную документацию с Фондом развития ветроэнергетики в Ростовской области в рамках сделки по предоставлению финансирования для строительства Казачьей ВЭС мощностью 100 МВт в Ростовской области.

Банки предоставят синдицированное финансирование проектной компании Фонда развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и группой «РОСНАНО»). Это первый синдицированный кредит на рынке возобновляемой энергетики, что подтверждает интерес инвесторов к отрасли и расширяет возможности для финансирования таких проектов.

Установленная мощность Казачьей ВЭС составляет 100 МВт. Планируется, что первая очередь станции (50 МВт) начнет работу в четвертом квартале 2020 года, в полном объеме ветроэлектростанция будет сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

Проект реализуется на принципах проектного финансирования и предполагает предоставление кредитных средств под гарантию будущих денежных потоков по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

«ВТБ успешно сотрудничает с Фондом развития ветроэнергетики с момента его создания, предоставляя оптимальные финансовые решения, позволяющие реализовывать амбициозную программу по строительству ветропарков в рамках программы ДПМ ВИЭ. Одним из основных приоритетов Банка ВТБ является поддержка проектов возобновляемых источников электроэнергии, и мы рады, что наше сотрудничество с Фондом позволяет активно развивать данное направление в России», - прокомментировал руководитель дирекции «Энергетика», старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Коврижных.

«Газпромбанк принимает активное участие и расширяет свою экспертизу в области кредитования альтернативных источников электроэнергии. Заключенная сделка по синдицированному финансированию Ростовской ВЭС является ярким примером развития эффективных механизмов финансирования проектов в области возобновляемой энергетики. Важно отметить, что сотрудничество банков и Фонда развития ветроэнергетики будет способствовать в том числе развитию локализации производства оборудования на территории России», - отметил Илья Девиченский, руководитель дирекции энергетики-управляющий директор департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка.

«Мы рады очередному этапу сотрудничества с Фондом развития ветроэнергетики. Сбербанк уже финансировал строительство ветряных станций в Ростовской области, а благодаря новым инвестициям регион станет одним из крупнейших производителей чистой ветровой энергии в России. Финансирование проектов возобновляемой энергетики — одно из приоритетных направлений в Сбербанке, мы видим большой потенциал взаимодействия с Фондом и планируем внедрять накопленную экспертизу, поддерживая подобные проекты и в дальнейшем», - рассказала вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова.

«В 2020 году компании Фонда развития ветроэнергетики вышли на уверенные темпы реализации амбициозной инвестиционной программы, предусматривающей строительство 1823 МВт ветрогенерации до 2024 года. Финансирование проекта в Ростовской области со стороны ведущих российских банков является демонстрацией высокого уровня доверия и признанием наших успехов. Кроме того, наше партнерство свидетельствует о привлекательности возобновляемой энергетики для финансовых институтов, что служит залогом устойчивого развития отрасли ВИЭ в России», -- прокомментировал вице-президент по финансам «Фортум», заместитель генерального директора по финансовым и корпоративным вопросам УК «Ветроэнергетика» Марио Мацидовски.

«Формирование синдиката крупнейших российских финансовых институтов для финансирования проектов Фонда развития ветроэнергетики служит доказательством успешной реализации базовых принципов, заложенных в фундамент программы поддержки развития ВИЭ в Российской Федерации. Эти принципы позволяют всем участникам отрасли ВИЭ принимать взвешенные решения с учетом своих инвестиционных стратегий и оценки рисков. Интерес к отрасли ВИЭ в России однозначно растет, и полноценно сформированная экосистема отрасли позволит и дальше уверенно развивать «зеленую энергетику», - Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО».

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