В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 11 городах и районах

В Брянской области коронавирус за минувшие сутки выявили в 11 муниципалитетах. Об этом рассказали в оперативном штабе сегодня, 10 ноября.

Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь болезнь обнаружили у 82 человек. В Брянском районе, как и днем ранее, зафиксировали 37 новых случаев ковида.

Значительный суточный прирост произошел в Севском районе. Тут нашли 10 новых эпизодов заражения. В Суземском районе опасную болезнь диагностировали у восьми человек, в Трубчевском – у семи, в Погарском – у пяти.

Четыре факта заражения выявили в Почепском районе, три в Карачевском, по два в Комаричском и Навлинском районах. Еще один заболевший находится в городе Фокино.

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