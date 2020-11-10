В Брянской области ГИБДД проведет профилактическую акцию "Сумерки"

Профилактическое мероприятие "Сумерки" проведут на дорогах Брянский области в период с 11 по 13 ноября. Оно направлено на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в темное время суток, сообщает УГИБДД по региону.

Трехдневная акция также нацелена на "формирование на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения в транспортной среде".

В Госавтоинспекции отмечают, что особое внимание полицейские уделят пресечению нарушений ПДД – и водителями, и пешеходами. Также автоинспекторы будут ловить пьяных автомобилистов. Для этого организуют сплошные проверки на дорогах. Еще один фронт работ – выявление так называемых "не подсвеченных" брянцев, то есть без светоотражающих элементов на одежде.

– Кроме того, в рамках компетенции сотрудники полиции проверят состояние наружного освещения на улицах и дорогах общего пользования, в том числе в местах расположения пешеходных переходов, – добавили в надзорном ведомстве.

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