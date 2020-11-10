Брянский студент вышел в финал национальной премии

Учащийся 1 курса магистратуры физико-математического факультета Брянского государственного университета вышел в финал национальной премии «Студент года – 2020». Об этом рассказали на официальном сайте БГУ имени академика Петровского.

Александр Нестеров принял участие в заочном этапе конкурса. 7 ноября после подведения итогов стало известно, что брянского студента выбрали для участия в финальных испытаниях.

Конкурс «Студент года – 2020 года» проводит Минобрнауки России для выявления молодых людей, имеющих особые достижения в разных сферах науки, творчества и общественной деятельности. В этом году заявки на участие подали 15 тысяч человек из разных российских регионов.

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