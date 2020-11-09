Брянским подросткам запретили ходить в торговые центры без взрослых

Брянским детям и подросткам запретили ходить в торговые центры без родителей. Новые ограничения ввели с 9 ноября из-за распространения коронавируса. Это правило будет действовать до 22 ноября. Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства.

Напомним, для учеников 5-11 классов в Брянской области с 9 ноября начались дистанционные занятия в школах. До этого ребята две недели находились на каникулах. Пока "удаленка" продлится до 23 ноября.

Младшие школьники продолжают посещать образовательные организации. У некоторых удаленно проходят несколько предметов, таких как ИЗО, технология и окружающий мир.

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