В Брянске не нашли туалетов на конечных остановках в Фокинском районе

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске не нашли туалетов на конечных остановках "Ходаринка" и "Дизельный завод" в Фокинском районе. На проверку выехали городские депутаты. Возле "Дизельного завода" находятся частные дома. Стоянка маршруток доставляет местным жителям неудобства.

Рабочая группа осмотрела остановку "Линия-2" на проспекте Московском. Ее состояние признали удовлетворительным. На ней только не было расписания движения транспорта. Те же замечания касались и остановки "Железнодорожный колледж".

Во вторник, 10 ноября, депутаты осмотрят остановки в Белых Берегах, на Мясокомбинате и на Ковшовке, сообщают в пресс-службе горсовета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».