В Брянске назвали виновных в незаконной вырубке лип на Ульянова

Не три аварийных дерева, а сразу целую аллею, уничтожили на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска. Почему так произошло и кто виноват – об этом зашла речь на недавнем совещании в мэрии.

На совещании обсуждали реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отдельным пунктом в обсуждении значился капремонт дороги на улице Ульянова. Подчеркивалось, что у объекта самый низкий процент готовности. А связано это с тем, что проект переходящий: весной проект переделали ради сохранения липовой аллеи (та попала в зону расширения дорог).

Однако на практике подрядчик и Дорожное управление города сработали не по оговоренному сценарию. Вместо запланированной вырубки трех аварийных деревьев, те уничтожили одиннадцать, уточняет т пресс-служба горадминистрации.

– Все причастные к инциденту понесут заслуженное наказание, – заявил мэр Брянска Александр Макаров. – А взамен уничтоженных деревьев на улице Ульянова должны высадить новые.

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