В Брянске ушел из жизни учитель школы №38 Андрей Шугаев

Фото: vk.com.

В Брянске ушел из жизни учитель школы №38 Андрей Семенович Шугаев. Об этом сообщили его бывшие коллеги в социальных сетях в понедельник, 9 ноября.

"Прекрасный педагог, добрейшей души человек, он отдал себя служению школе и детям, - пишет Вадим Никуткин. - Жизненный путь Андрея Семеновича – образец человеческого достоинства и мудрости… Высокий профессионализм, активная гражданская позиция, преданность своему делу снискали ему заслуженное уважение".

В начале ноября скончалась еще один учитель 38-й школы Любовь Ивановна Шугаева, супруга Андрея Семеновича.

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