За выходные в Брянске на «безмасочников» составили семь протоколов

Семь протоколов об административных правонарушениях составили на "безмасочников" в Брянске за выходные – 7-8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В городе продолжили рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Массовые проверки прошли в общественных местах – магазинах, кафе, салонах и торговых центрах.

За два дня обследовать удалось 80 объектов. На "безмасочников" составили протоколы по статье "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения". Больше всего таковых оказалось в Бежице – 3. По два административных материала составили в Володарском и Советском районах. Еще один – на счету Фокинки.

Полный перечень нарушителей этих выходных доступен по ссылке.

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