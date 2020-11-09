Брянскому инвалиду отказались выдать дорогостоящее лекарство

Прокуратура Володарского района Брянска выбила дорогостоящее лекарство инвалиду второй группы. Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября.

В надзорное ведомство обратился местный житель. Мужчина пожаловался на нарушения законодательства об охране интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите.

Прокурорская проверка показала, что брянец – инвалид второй группы. Он нуждается в лечении дорогостоящим лекарственным препаратом. Однако облдепартамент здравоохранения таковое предоставить больному отказался.

– В итоге прокурор обратился в суд, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В исковом заявлении он потребовал обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить заявителя лекарством в необходимом объеме согласно медицинским показаниям.

Суд счел эти требования и обоснованными и удовлетворил.

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