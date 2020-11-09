В Брянске после ДТП скончался 66-летний велосипедист

В Брянске после ДТП, которое случилось в конце октября, скончался 66-летний велосипедист. Пенсионер умер в воскресенье, 8 ноября, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

Напомним, ДТП случилось 30 октября в начале шестого вечера. Возле дома №1 на улице Шоссейной велосипедист попал под машину. Он не убедился в безопсности маневра и стал поворачивать налево. Пенсионера сбил 32-летний водитель "Шкоды".

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