За сутки коронавирусом заболели 167 брянцев

167 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по COVID-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в понедельник, 9 ноября.

Всех заболевших на Брянщине теперь 14271. Из них 10473 человека уже смогли победить инфекцию. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 40 пациентов.

Новых смертей от коронавируса в отчетные сутки не подтвердили. Их по-прежнему 80.

Сейчас Брянская область занимает 34 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, на 40-й строчке рейтинга расположилась соседняя Орловская область. А на 41-й – Калужская. Там заболевших 13013 и 12935 соответственно.

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