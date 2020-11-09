За неделю в Брянске поймали 16 пьяных водителей

16 случаев нетрезвой езды зафиксировали в Брянске за прошедшую неделю – со 2 по 8 ноября. Всех нарушителей отстранили от управления автотранспортом и привлекли к ответственности, сообщает отдел по пропаганды городской Госавтоинспекции.

В отчетный период в городе произошло четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще четверо получили различные травмы.

– Автоинспекторы зафиксировали по одному факту опрокидывание транспортного средства, наезд на стоящее транспортное средство и падение пассажира в общественном транспорте, – уточнили в ГИБДД.

Также за 7 семь дней на брянских дорогах случилось 57 так называемых ДТП-«железок». Там повреждения получали исключительно автомобили.

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