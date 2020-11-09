В Суражском районе в ДТП с мотоблоком пострадал 14-летний подросток

В Суражском районе в ДТП с мотоблоком пострадали 27-летний и 14-летний пассажиры. Автоавария случилась около восьми часов вечера в субботу, 7 ноября, на 25-м километре дороги Сураж-Вьюково, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель мотоблока был пьян. Он ехал со стороны Суража в сторону деревни Вьюково. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Травмы получил 27-летний пассажир. У него диагностировали ушибы и ссадины. 14-летний подросток ушиб руки и лицо. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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