В горбольнице №2 в Брянске оборудовали систему подачи медицинского кислорода

Фото: vk.com, Александр Хлиманков.

В Брянске в городской больнице №2 оборудовали систему подачи медицинского кислорода. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал главный врач медучреждения Александр Хлиманков.

Баллоны со сжиженным кислородом находятся в отдельно стоящем здании. Это сделано для предотвращения аварийный ситуаций.

Кстати, в трех брянских коронавирусных госпиталях планируют построить емкости для сжиженного кислорода. Одна заменит 500 баллонов. Они появятся в горбольнице №4, в брянской областной и в госпитале в Унече. В Брянской области суточное потребление кислорода составляет 1200 баллонов в сутки.

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