Стали известны цены билетов из брянского аэропорта на ноябрь. В зимнем расписании новых рейсов не добавиться. По существующим направлениям самолеты будут летать до конца марта, пишут в неофициальной группе аэропорта в соцсетях.

Дешевле всего брянцам обойдутся билеты в Краснодар - 888 рублей в одну сторону. В Сочи можно улететь за 1880 рублей - это минимальная цена билета по направлению. От 1980 рублей можно купить билет в Санкт-Петербург.

Добраться самолетом до Казани из Брянска можно от 2885 рублей. И самый дорогой билет в Минеральные Воды - от 3200 рублей.

Все рейсы, кроме Санкт Петербурга, совершают по вторникам и пятницам. В северную столицу самолеты летают по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».