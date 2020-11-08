На улице Металлистов в Брянске трактор протаранил остановку

Фото: vk.com, сообщество "Тревожный Брянск".

Трактор въехал в остановку общественного транспорта в Бежицком районе Брянска в воскресенье, 8 ноября. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Случай произошел на улице Металлистов около 13.00.

"Трактор въехал прямо в мою сторону. Если б не светофор, я б не отделался легким испугом. Он повредил ограждение и почти сломал светофор", – так описал происходящее очевидец в сообществе "Тревожный Брянск" в соцсети "ВКонтакте".

Пост автор проиллюстрировал фотографиями.

Официальной информации о происшествии от ГИБДД пока не поступало.

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