С декабря в Брянске может заработать китайское такси «ДиДи»

В Брянске в скором времени заработает новый сервис – китайское такси Didi* (Диди). Первые машины могут выйти на улицы города уже 1 декабря. Об этом сообщает телеканал «Городской».

В областном центре станет на одну службу заказа такси больше. К имеющимся добавится китайский сервис «ДиДи». Сейчас компания массово набирает водителей. Потенциальным работникам сулят выгодные условия. Предложением уже заинтересовались таксисты конкурирующих фирм. Многие готовы сменить агрегатора.

Кстати, о скором приходе в Брянск «ДиДи» говорит и открытая вакансия на одном из специализированных рекламных сайтов. Ее разместил официальный представитель компании в начале ноября. Водителям обещают заработную плату до 13500 рублей в сутки, минимальную комиссию (5 процентов) и свободный график работы. Есть, правда, одно важное требование: опыт работы от трех лет.

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