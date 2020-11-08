В Брянске пожилой водитель протаранил легковушку на обочине

В Брянске пожилой мужчина спровоцировал ДТП в субботу, 7 ноября. 71-летний водитель зацепил припаркованную на обочине машину. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоавария случилась на улице Флотской в Бежицком районе около 13.10.

По предварительной информации, пенсионер управлял автомобилем «Шкода Фабиа». Он следовал со стороны улицы Ульянова в сторону Литейной. Вторая иномарка – «Хендай Туссан» – стояла у правого края проезжей части. Произошло столкновение.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам пожилой автомобилист, а также его 71-летняя спутница, – говорят в ГИБДД. – С ушибами и гематомами головы, лица, лба обоих отпустили домой, назначив лечение.

По фату ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за субботу, 7-е, в Брянской области зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. Травмы получили три человека.

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