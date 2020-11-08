В брянском Новозыбкове благоустроят набережную у озера

Фото: vk.com, сообщество "Новозыбков LIVE".

Прибрежная территория у озера Зыбкое в Новозыбкове в скором времени получит благоустройство. Об этом сообщила начальник отдела архитектуры и градостроительства Новозыбковской горадминистрации Татьяна Качанова.

Сейчас в третьем по величине городе Брянской области разрабатывают проект обновления центра. В планировку входит и территория у местного озера, пишет ресурс "Новозыбков.su".

Ранее в социальных сетях местные жители жаловались на отсутствие в популярном месте для прогулок элементарных вещей: скамеек и фонарей. При этом подчеркивали красоту самого места и иллюстрировали посты фотографиями. Процитируем одного из них:

"Не горят фонари на улице ... лавочек нет … заброшено озеро!!! Один пейзаж)))".

Точной даты начала работ по благоустройству территории пока нет.

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