За сутки в Брянской области подтвердили три новых смерти от коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области выявили 169 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших составляет 14104 человек. Такие данные в воскресенье, 8 ноября, опубликовали в региональном оперативном штабе.

За сутки умерли еще три человека. Общее число тех, кто так и не смог победить болезнь в Брянской области – 80.

За сутки диагноз сняли у 145 пациентов. Всего выздоровели 10433 брянцев.

За 24 часа в медицинских лабораториях провели 2609 тестов на опасную инфекцию.

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