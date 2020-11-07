При пожаре в Новозыбкове пострадал один человек

Один человек травмирован в пожаре в брянском городе Новозыбков. Происшествие случилось в ночь с пятницы на субботу – с 6 на 7 ноября. Горела надворная постройка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар зафиксировали в 00.25 – поступил звонок в оперативную смену дежурного ЦУКС. Оказалось, что вспыхнула надворная постройка по переулку Партизанскому. По вызову оперативно выехали две автоцистерны.

– К прибытию пожарных строение было охвачено огнем уже по всей площади, – рассказывают в чрезвычайном министерстве. – В 00.40 пожар удалось локализовать, спустя еще пять минут – ликвидировать полностью. Они человек пострадал.

Причину пожара установят эксперты.

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