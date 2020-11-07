В Брянской области посадили рекордные 46 гектаров чеснока

В Клетнянском районе под озимый чеснок отдали 46 гектаров сельскохозяйственных земель. Это рекордно много для Брянской области за всю ее историю, сообщает ГТРК «Брянск».

В Брянской области, по состоянию на 6 ноября, завершился сев озимых. Всего в 2020-м ими засеяли 230 тысяч гектаров, что больше прошлогоднего.

Традиционно основные площади отдали под зерновые – около 190 тысяч гектаров. Больше 42 тысяч гектаров занял рапс. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Данная культура пользуется спросом как на внутреннем зерновом рынке, так и за рубежом.

А вот озимый чеснок в промышленных масштабах в регионе выращивают впервые. Работы выполнило одно из сельскохозяйственных предприятий Клетнянского района.

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