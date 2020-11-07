СМИ: в больницу с коронавирусом попал главный брянский коммунист Архицкий

В Брянской области коронавирусную инфекцию диагностировали первому секретарю местного обкома КПРФ Андрею Архицкому. Больного госпитализировали в специализированный госпиталь. Об этом стало известно в субботу, 7 ноября.

«Городской» со ссылкой на однапартийцев Андрея Георгиевича уточняет, что коммунист получает необходимое лечение и идет на поправку.

Напомним, днем ранее стало известно, что пандемия затронула, как минимум, двух заместителей губернатора Брянской области – Николая Лучкина и Юрия Мокренко.

Кстати, сам глава региона не так давно получил второй компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» – в рамках третьего этапа клинических испытаний отечественного препарата. Для этого он ездил в один из медицинских клиник столицы. По словам самого Александра Богомаза, он чувствует себя хорошо.

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