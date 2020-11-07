Соцсети: велосипедиста в Новозыбкове насмерть сбил зампрокурора

38-летнего велосипедиста, погибшего в брянском городе Новозыбков 5 ноября, сбил заместитель местного прокурора. Об этом пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

Напомним, ДТП случилось в вечернее время – около 18.50 на улице Рошаля.

Как сообщали в региональной Госавтоинспекции, наезд на 38-летнего мужчину допустил 30-летний водитель автомобиля «Рено Меган». Тот ехал в попутном велосипедисту направлении. А на самом погибшем не было светоотражающих элементов. Вероятно, водитель его не заметил.

По неподтвержденной информации, за рулем иномарки находился заместитель прокурора города. Об этом заявляют очевидцы происшествия в социальных сетях, где активно обсуждают трагедию.

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