В брянском Новозыбкове опровергли слухи «о трупах в пакетах»

Из Новозыбковского коронавирусного госпиталя, который работает при местной ЦРБ, не вывозят трупы в пакетах. Слухи опроверг главврач медицинского учреждения Сергей Бурый. Об этом сообщает интернет-ресурс «Новозыбков.su», который сам же опубликовал такую информацию ранее.

Противоречивая заметка появилась на сайте юго-запада Брянской области в четверг, 5 ноября. Она называлась «Трупы вывозят в пакетах, а больные днями не могут дозвониться до больниц – жители Брянской области о ковиде, лечении и отстаивании своих прав во время пандемии». В публикации, в частности, интернет-издание цитировало анонимного пользователя соцсетей, который утверждал, что из местного госпиталя якобы вывозят трупы в пакетах. А затем умерших хоронят в закрытых гробах.

По уточненной информации, ситуацию в COVID-госпитале в Новозыбкове прокомментировал главврач ЦРБ, при которой тот функционирует. Изложенные в заметке факты Сергей Белый назвал ложью. Также медик призвал жителей соблюдать ограничительные меры и не верить слухам. Теперь сотрудники медучреждения намерены привлечь к ответственности тех, кто распространил недостоверные сведения. Соответствующее заявление уже направили в местный отдел полиции.

Между тем, по данным «КП-Брянск», в регионе действительно хоронят умерших COVID-пациентов в специальных пакетах и закрытых гробах. Это минимизирует риск заражения участников похоронной процессии.

– В октябре от коронавируса умерла наша бабушка, – рассказывает 33-летняя жительница Советского района Брянска Мария. – Хоронили бабушку в закрытом гробу, потому мы не смогли с ней полноценно попрощаться. Также тело было помещено в пакет. И его предварительно обработали в растворе. Но что делать?! Таковы правила захоронения умерших с COVID-ом.

– В конце октября не стало моего двоюродного брата, – рассказывает 38-летняя жительница Фокинского района Брянска Екатерина. – 27 числа его госпитализировали, а уже 30-го констатировали смерть. Была высокая степень поражения легких. Родным отвели на похороны всего сутки. Гроб запретили открывать, говорили даже, что за процессией будет наблюдать представитель Роспотребнадзора. Брату было всего 44.

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