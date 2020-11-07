От коронавируса в Брянской области умерло еще трое

Число жертв коронавируса на Брянщине достигло 77. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 7 ноября. Общее число умерших от COVID-а на Брянщине достигло 77.

За сутки 119 пациентов выздоровел от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 10288 человек.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 13935 случаев заболевания «COVID-19». Суточный прирост составил 167 или почти 1,2 процента. Сейчас наш регион занимает 34 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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