За сутки коронавирус выявили у 167 брянцев

За сутки в Брянской области выявили 167 новых COVID-положительных. Фото: Анна ЛЕВКИНА

167 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по COVID-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в субботу, 7 ноября.

Всех заболевших в Брянской области теперь 13935. Из них 10288 человек уже смогли победить инфекцию. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 119 пациентов.

Также на Брянщине зафиксировали три новые смерти. Суммарно жертв коронавируса теперь 77.

Сейчас Брянская область занимает 34 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, на 39-й строчке рейтинга расположилась соседняя Орловская область. А на 41-й – Калужская. Там заболевших 12747 и 12672 соответственно.

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