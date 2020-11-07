В Брянске в ДТП угодила маршрутка №35

Два автомобиля – маршрутка №35 и иномарка – столкнулись в Советском районе Брянска утром в субботу, 7 ноября. Информацию о происшествии разместили очевидцы в социальных сетях.

Пост о ДТП на Полтиннике появился в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» около девяти часов утра. Его автор проиллюстрировал фотографией. Видно, что дорогу не поделили маршрутное такси №35 и легковушка «Киа». Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения.

Официальной информации об этом ДТП пока нет. Предварительно, обошлось без пострадавших, а управляла «Киа» женщина-водитель.

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