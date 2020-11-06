В Брянске 8 ноября на полчаса ограничат движение на Объездной

Время ограничения из-за продления работ может быть увеличено. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 8 ноября с 9.00 до 9.30 ограничат движение автотранспорта в Бежицком районе на участке улицы Объездной от улицы Городищенской до улицы Бежицкой.

Ограничения связаны с ремонтом электросетей. Время ограничения из-за продления работ может быть увеличено, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В связи с этим изменится расписание некоторых троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте мэрии.

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