В Брянске в воскресенье ограничат движение на Городищенской горке

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в воскресенье, 8 ноября, ограничат движение на Городищенской горке. Это связано с реконструкцией электрических сетей. Работы запланировали с 9.00 до 9.30. Но они могут затянуться, пишут в пресс-службе Брянской городской администрации.

Из-за работ изменится расписание некоторых троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.

Троллейбус №12 от остановки "Телецентр" вместо 8.30 отправится в 8.23. Рейс троллейбуса №14 от конечной остановки "Юрфак БГУ" в 8.16 отменят.

Автобус №11, который отправится в 8.15 и 8.28 от бульвара Щорса, доедет только до переулка Пилотов. Рейс с временем отправления от «Микрорайона «Вокзальный» в 8.20 отправится раньше - в 8.15, рейс на 8.40 изменится на 8.30, рейс на 9.00 - на 9.05.

Отменят два рейса автобуса №22: с временем отправления от 10-го Микрорайона в 9.20, от Набережной - в 10.20.

Отменят автобус №31, который отправляется от "Поликлиники БАЗ", в 8.42. Автобус, который поедет от бульвара Щорса в 7.46, проследует только до переулка Пилотов.

Ограничения также коснуться маршрутных такси №34, №35, №38, №43, №47, №49, №52, №88, №99, №215, №240.

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