Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коронавирусом заразился еще один замгубернатора Брянской области

По неподтвержденным сведениям, Николай Лучин лечится в брянской больнице
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Коронавирусом заболел еще один заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин. По неподтвержденным сведениям, он лечится в брянском коронавирусном госпитале, сообщает "Городской".

Напомним, до этого стало известно, что инфекцию подхватил Юрий Мокренко.

А вот бывший заместитель губернатора Николая Денина Анатолий Теребунов отправился лечиться от коронавируса в Москву. За ним приезжал спецборт МЧС.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».