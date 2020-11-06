Коронавирусом заразился еще один замгубернатора Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Коронавирусом заболел еще один заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин. По неподтвержденным сведениям, он лечится в брянском коронавирусном госпитале, сообщает "Городской".

Напомним, до этого стало известно, что инфекцию подхватил Юрий Мокренко.

А вот бывший заместитель губернатора Николая Денина Анатолий Теребунов отправился лечиться от коронавируса в Москву. За ним приезжал спецборт МЧС.

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