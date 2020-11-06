В Брянской области ограничат движение на двух железнодорожных переездах

В Брянской области на двух железнодорожных переездах ограничат движение автотранспорта. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.

10 ноября с 9.00 до 17.00 будут менять настил на переезде 489 километр станции Суземка. В это время движение автотранспорта будет полностью прекращено. Объехать участок можно через переезд 487 километр.

По ночам 11, 13, 18 и 20 ноября будут менять плиты заградительного устройства на переезде 114 километр станции Белые Берега. В эти дни с 22.00 до 4.00 автомобили здесь смогут двигаться только по одной полосе, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».