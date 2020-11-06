21-летний житель Стародуба зарезал незнакомца

21-летнего жителя Стародуба обвиняют в убийстве незнакомца. Молодого человека задержали, следователи ходатайствуют об его аресте.

По версии следствия, 4 ноября подозреваемый был около одного из домов на улице Пролетарской в стародубском селе Мохоновка. Он был пьян. И поссорился с местным жителем, с которым раньше знаком не был.

При себе у парня был нож. Он ударил своего оппонента несколько раз по голове, телу и рукам и ногам. Потерпевший стал убегать. Молодой человек догнал его и стал бить руками и ногами по телу и голове. Травмы оказались смертельными. Потерпевший скончался до приезда работников скорой помощи.

- Следователи осмотрели места происшествия, изъяли следы преступления и назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Задержанному предъявили обвинение в убийстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли следы преступления и назначили необходимые судебные экспертизы. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве.

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