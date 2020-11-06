В Брянске на расчистку реки Десны потратят 116 миллионов рублей

В 2020 году пройдут подготовительные работы. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Бежицком районе Брянска расчистят реку Десну. На сайте госзакупок разместили заявку на выполнение соответствующих работ. По условиям контракта подрядчик должен очистить водную артерию на участке Бордовичского водозабора до моста по улице Литейной общей протяженностью 5,7 километров.

Начальная максимальная цена контракта составляет 116 миллионов 090 тысяч 930 рублей. Работы рассчитаны на три года. С момента заключения контракта до конца 2020 года подрядчики должны провести подготовительные работы по обустройству площадок гидроотвалов и временных дорог. Также необходимо сделать магистральный пульпопровод, осуществить сопутствующие работы.

В последующие годы подрядчики должны расчистить реку от растительности, упавших и затонувших деревьев, механического загрязнения. Также проведут гидромеханизированную расчистку русла. Срок окончания работ по контракту – 21 декабря 2022 года.

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